Si è disputata oggi la settima e ultima giornata dei campionati di Serie B1 e B2 di tennis maschili e femminili a squadre. Ecco risultati e classifiche delle squadre sarde.

Promosso dalla B1 alla A2 maschile il Tc Cagliari, giocheranno i playoff la Torres e il Tc Terranova, mentre il Tc Porto Torres conferma la categoria.

Categoria che la Torres femminile dovrà cercare di difendere nei playout di B1.

Il Tc Cagliari giocherà anche l'anno prossimo in B2 maschile, mentre il Poggio Forte Village e il Tc Moneta dovranno salvarsi passando dai playout.

In B2 femminile, il Tc Cagliari festeggia la promozione in B1, mentre il Ct Decimomannu giocherà i playout.



Serie B1 maschile.

Girone 1: Tc Cagliari-Ct Lucca 4-2.

Classifica: Tc Cagliari 14; Tc Pavia 12: Ct Lucca (22), Ct Rovereto (22) e Sporting Tc Bisceglie (20) 9; Società Canottieri Casale 4; Junior Perugia 0.



Girone 2: Tc Porto Torres-Ct Lanciano 5-1.

Classifica: Ct Barletta 18; Quanta Club Milano 11; Tc Perugia 8; Tc Porto Torres 7; Tc Sandrigo (16) e Jc Next Gen Marina di Massa (14) 5; Ct Lanciano 4.



Girone 4: At Verona-Torres Tennis 1-5.

Classifica: Tc Ancona 16; Torres Tennis (24) e Ct Stasi Galatina (19) 11; Tc Bolzano 10; Tc Poggibonsi 7; At Verona 3; Sporting Club Saronno 0



Girone 5: Sporting Club Sassuolo-Tc Terranova Olbia 3-3.

Classifica: Tc Treviglio 15; Tc Terranova Olbia 14; Play Pisana Roma 12; Tennis Modena 10; Sporting Club Montecatini 6; Sporting Club Sassuolo 4; Ct Dino De Guido Mesagne -1.



Serie B1 femminile.

Girone 2: Torres Tennis-Park Tennis Villorba 2-2.

Classifica: Park Tennis Villorba 12; Tc Rungg 10; Società Canottieri Casale (13) e Ct Firenze (12) 8; Torres Tennis (11) e Salento Tennis Academy Arnesano (9) 6; Junior Tennis Milano 4.



Serie B2 maschile.

Girone 1: Poggio Forte Village-Città dei Mille Bergamo 4-2.

Classifica: Country Club Voghera 16; Tennis Desenzano 15; Junior Tennis Milano 13; Canottieri Baldesio (17) e Poggio Forte Village (16) 7; Città dei Mille Bergamo 3; Green Garden Venezia -2.



Girone 7: Calabria Swim Race-Tc Cagliari 3-3.

Tc Moneta La Maddalena ha riposato.

Classifica: Tc Napoli 16; Calabria Swim Race 14; Tc Cagliari 13; Tc Moneta La Maddalena 9; Ct Nardò 6; Colle degli Dei 3; Tc 2002 Benevento 0.



Serie B2 femminile.

Girone 3: Jc Next Gen Marina di Massa-Ct Decimomannu 2-2.

Tc Cagliari-Quanta Club Milano 3-1.

Classifica: Tc Cagliari 18; Quanta Club Milano 13; Tc Sinalunga 10; Park Tc Genova 8; Ct Decimomannu 5; Jc Next Gen Marina di Massa 3; Break Point Savona (6) 1.



