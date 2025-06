Lorenzo Musetti si è ritirato all'inizio del quarto set nella semifinale al Roland Garros, sul punteggio di 4-6 7-6(3) 6-0 2-0. Carlos Alcaraz è il primo finalista del torneo di Parigi: affronterà domenica il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djoković, in programma non prima delle 19 di stasera.

Musetti aveva anche iniziato bene, con un convincente 6-4 al primo set. Il secondo dura poco più di un’ora e vede lo spagnolo imporsi per 7-6(3). Al terzo iniziano i problemi alla coscia sinistra per l’italiano, che cede 6-0 in grossa difficoltà anche fisica.

Tra il terzo e quarto set Musetti chiama il medical time out. Si riprende a giocare, ma al secondo game l'italiano alza bandiera bianca e la semifinale si chiude in anticipo. Alcaraz proverà così a difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Parigi.

«Vincere così non è piacevole», le parole di Alcaraz al termine dell'incontro, con tanti elogi per l'avversario. «Musetti ha avuto una stagione su terra fantastica, uno dei pochi degli ultimi 30 anni ad avere raggiunto la semifinali in tutti i tornei importanti. Gli auguro il meglio e che possa tornare il più in fretta possibile e tornare a giocare».

(Unioneonline)

