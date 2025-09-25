Buona la prima per Jannik Sinner. Rientro vincente per il campione altoatesino dopo la sconfitta nella fnale degli Us Open contro Carlos Alcaraz che gli è costata anche il numero 1 al mondo.

L’azzurro al primo turno dell’Atp 500 di Pechino ha sconfitto il croato Marin Cilic, veterano del circuito che è stato anche campione a Flushing Meadows, ma ormai sul viale del tramonto. Una vittoria agevole, arrivata in poco più di un’ora e 20 minuti con il punteggio di 6-2, 6-2.

Il numero 2 al mondo non troverà sulla strada per il titolo Carlos Alcaraz, che è impegnato nell’Atp 500 di Tokyo dove ha sconfitto l’argentino Baez per 6-4, 6-2.

«Sto lavorando soprattutto al servizio, alle volte sono un po' lento», ha detto Sinner. «Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90 per cento sono concentrato su questo. La prestazione di oggi mi soddisfa, sono stato concentrato e attento, perché il primo turno è sempre un pericolo».

