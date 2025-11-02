Paris Masters, Sinner batte Auger Aliassime in finale e torna numero 1 al mondoQuinto titolo della stagione per l’altoatesino, che riconquista la vetta del ranking in attesa di Torino
Jannik Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 al mondo.
L’altoatesino conquista il suo quinto titolo stagionale superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6, al termine di un match intenso e combattuto. «Sono molto contento. È stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c'era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. È stato un anno incredibile»: così Sinner ha commentato la vittoria e il ritorno al n.1 della clssifica Atp.Per il campione, «è stata una partita molto difficile».
Parlando della finale contro Felix Auger-Aliassime, Sinner ha aggiunto: «Bisogna sfruttare al meglio le occasioni che si hanno. Sono estremamente soddisfatto e contento di come ho giocato il tie-break. Ora vediamo cosa succederà a Torino».
(Unioneonline)