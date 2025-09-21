tennis
21 settembre 2025 alle 15:02aggiornato il 21 settembre 2025 alle 15:34
Paolini batte Pegula: l'Italia vince la BJ King Cup2-0 agli Stati Uniti nella finale di Shenzen. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin bissano il successo dello scorso anno
L'Italia vince ancora la Billie Jean King Cup di tennis femminile.
Il punto del 2-0 nella finale con gli Usa arriva da Jasmine Paolini, che ha battuto 6-4 6-2 l'americana Jessica Pegula, numero 7 del mondo.
Nel primo incontro, Elisabetta Cocciaretto aveva superato per 6-4 6-4 l'altra americana Emma Navarro. Non servirà dunque il punto del doppio Paolini-Errani.
