L'Italia vince ancora la Billie Jean King Cup di tennis femminile.

Il punto del 2-0 nella finale con gli Usa arriva da Jasmine Paolini, che ha battuto 6-4 6-2 l'americana Jessica Pegula, numero 7 del mondo.

Nel primo incontro, Elisabetta Cocciaretto aveva superato per 6-4 6-4 l'altra americana Emma Navarro. Non servirà dunque il punto del doppio Paolini-Errani.

Le azzurre della capitana Tathiana Garbin bissano il successo dello scorso anno.

(Unioneonline)

