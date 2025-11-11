Musetti batte De Minaur 7-5, 3-6, 7-5: ora il sogno semifinaleVittoria oltre la stanchezza per l’azzurro, le lacrime della compagna
Lorenzo Musetti ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Dopo aver conquistato il primo set 7-5, l'azzurro ha perso il secondo 6-3 e in rimonta ha vinto il terzo 7-5, mandando in estasi la Inalpi Arena.
Il match, molto equilibrato, è durato due ore e 47 minuti.
Con questo risultato il carrarese ha ancora una possibilità di accedere alla semifinale: giovedì affronterà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nella partita decisiva.
(Unioneonline)