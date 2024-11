Novak Djokovic, campione in carica, ha annunciato il forfait dalle Atp Finals per via di un infortunio.

«Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana - ha scritto il serbo sui social - Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto».

A questo punto è definitivo l’elenco dei partecipanti al “torneo dei maestri”, i migliori 8 della stagione 2024, che inizierà domenica a Torino: Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur e Rublev.

Con il sorpasso di Zverev su Alcaraz lo spagnolo, ora numero 3 al mondo e nella Race to Turin, potrebbe trovarsi nello stesso girone del numero 1 Jannik Sinner. Questa la formula del torneo, unica competizione Atp in cui si può andare avanti anche perdendo una partita: due gironi da 4, i primi due di ogni gruppo passano, poi semifinale incrociate tra primo di un girone e secondo dell’altro, quindi la finale.

Giovedì è previsto il sorteggio dei due gruppi. Durante il torneo ci sarà anche la premiazione di Jannik Sinner come numero 1 del mondo a fine anno.

