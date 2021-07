Matteo Berrettini batte in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Wimbledon e approda alle semifinali.

Venerdì il tennista romano incontrerà l’avversario polacco Herbert Hurkacz.

Erano 61 anni che un italiano non arrivava così in alto nel torneo più prestigioso del mondo: l'ultimo, e unico, a riuscirci, infatti, fu Nicola Pietrangeli nel 1960, che venne fermato alla soglia della finale dall’australiano Rod Laver.

"Sarà la prima volta per me in una semifinale di Wimbledon, ma anche per il mio avversario Hurkacz: se ha battuto Federer vuol dire che sta bene, ma io ho fiducia. Io in questo momento cerco di vincere ogni partita che gioco, ma ogni partita è difficile e diversa", ha commentato l’atleta.

"Lui è uno dei miei migliori amici nel circuito, abbiamo passato una parte della quarantena ad allenarci insieme in Australia, non è mai facile affrontarlo, ma lo sport è così e sono molto felice", ha concluso Berrettini.

