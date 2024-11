Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals, primo italiano a farlo nella storia del tennis. L’altoatesino ha liquidato lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, lo stesso con cui lo aveva sconfitto nel round robin.

Un torneo dominato dal numero 1 al mondo, che si è imposto senza perdere un set nelle cinque partite disputate, impresa riuscita in passato al solo Ivan Lendl.

Fritz gioca anche bene e mette dentro tre prime di servizio su quattro (lui che è uno dei migliori battitori del circuito), ma quando si entra nello scambio nulla può contro la potenza dei colpi di Sinner, semplicemente di un altro pianeta in questo 2024 e oggi implacabile anche al servizio con 14 ace (spesso piazzati nei momenti chiave) e una percentuale di prime sopra il 70%. Nel primo parziale si procede fino al 3-3 seguendo i turni di servizio, con Jannik che tiene i suoi con grande facilità. Nel settimo game il numero 1 al mondo preme sull’acceleratore e piazza il break, chiudendo con una splendida palla corta di dritto. L’azzurro trema un po’ al momento di chiudere, ma si tira fuori dall’impaccio con tre ace e un servizio vincente, e annullando una palla break conquista per 6-4 il primo parziale.

Il punto di svolta del secondo set arriva invece al quinto gioco, in cui Sinner piazza il break con uno dei suoi proverbiali rovesci lungolinea. Poi concede poco nei successivi turni di servizio e chiude dopo un’ora e 24 minuti di gioco nel tripudio della Inalpi Arena.

«È un momento speciale, per vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano», queste le prime parole di Sinner dopo il trionfo nel tornei dei “maestri”.

Il numero 1 al mondo chiude dunque la stagione Atp con 8 tornei vinti (due Slam, tre Master 1000, due Atp 500 e le Finals), con 70 vittorie e appena 6 sconfitte, con 11.830 punti, quota superata in passato dai soli Djokovic, Nadal, Federer e Murray. Numeri che lo mettono già a 23 anni nell’olimpo del tennis mondiale, Sinner è al 18esimo torneo vinto in carriera.

Un 2024, il suo, iniziato alla grande (tre vittorie nei primi quattro tornei, Melbourne, Rotterdam e Miami, sconfitta in semi a Indian Wells) e concluso alla grande (quattro vittorie negli ultimi cinque, Cincinnati, Us Open, Shangai e Finals, in mezzo la sconfitta in finale a Pechino). Ora, finita la stagione Atp, resta l’ultimo impegno, quello delle Finals di Coppa Davis a Malaga in cui l’Italia scende in campo giovedì contro l’Argentina per i quarti di finale. Con Sinner convocati Musetti, Berrettini e i doppisti Bolelli e Vavassori.

