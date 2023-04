Da Ciro Immobile a Bebe Vio e Roberto Baggio. Ma in “volo” c’è anche l’Oristanese Lorenzo Patta che ad agosto del 2022 ha fatto brillare l’intera isola: insieme a Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, è campione olimpico e detiene il record nazionale maschile della staffetta 4×100 metri raggiunto proprio in occasione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Patta, classe 2000, oristanese ma con solide radici a Samugheo, ora porta la Sardegna anche tra le nuvole, tra lo stupore e il piacere dei viaggiatori, soprattutto quellio sardi. Lui è uno dei grandi campioni italiani protagonisti dei video "Safety" proiettati negli aerei di Ita Airways.

La compagnia aerea ha scelto di affiancare agli assistenti di volo alcuni dei più grandi campioni dello sport per illustrare le istruzioni di sicurezza che vengono proiettate prima del decollo. Il filmato viene osservato nei piccoli monitor dei voli su lungo raggio come ad esempio Roma New York. Sono 19 in tutto gli atleti coinvolti nel video che, affiancati da diversi assistenti di volo, illustrano le istruzioni di sicurezza in modo originale e divertente. Insomma, dei veri attori.

Durante i sei minuti compare anche l’Oristanese Lorenzo Patta mentre si allena lungo la pista del campo Coni Sinis-Nurra di Oristano, dove si allenava prima del grande trionfo a Tokyo. Per riconoscere il campo bisogna osservare bene le immagini visto che le riprese sono state girate al buio. Il campione, a fine corsa, indossa la maschera di ossigeno. Proprio come l’assistente di volo, anche lei presente al campo Coni, seduta sugli spalti, spiega di fare in caso di pericolo. Come lui tanti altri campioni che la compagnia ha trasformato in fuoriclasse della sicurezza. L’obiettivo è anche quello di strappare un sorriso ai passeggeri prima del decollo. Missione compiuta.

