Nella 17esima giornata di Serie A, la Lazio conquista una vittoria fondamentale battendo 1-2 il Lecce. I biancocelesti riscattano così la sconfitta con l'Inter. Trascinata da Castellanos, la squadra di Baroni ha sbloccato il match al terzo minuto di recupero del primo tempo, grazie a un rigore segnato dall’argentino e concesso per un intervento col braccio di Guilbert (espulso) a salvare sulla linea di porta un tiro destinato in rete.

Nella ripresa, però, il Lecce risponde subito: al 50' Tete Morente sorprende Provedel per l’1-1. Ma la Lazio non si lascia intimorire e, a tre minuti dal termine, trova la rete della vittoria con un destro preciso di Marusic, appena entrato in campo. Nel recupero, il Lecce va vicinissimo al pareggio: al 95', Kaba colpisce la traversa con un colpo di testa e Pierotti spreca la chance del gol, non riuscendo da due passi a centrare la porta sulla ribattuta. Così la Lazio porta a casa tre punti cruciali.

(Unioneonline/v.f.)

