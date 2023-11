Le stelle del calcio, dell’atletica, quelle del basket. Nella cornice del teatro Centrale, Carbonia spalanca le porte all’edizione 2023 dei Premi Ussi, che anche quest’anno vedono protagonisti personaggi di primissimo piano nel panorama sportivo nazionale.

A partire da Claudio Ranieri. L’allenatore del Cagliari riceve il “Premio Davide Astori”, che ogni anno viene assegnato dalla famiglia del difensore a una personalità del mondo del calcio che si sia distinta nel promuovere quei valori in cui proprio Davide credeva. Giovanna e Renato Astori, presenti a Carbonia, non hanno avuto dubbi. Negli anni Ranieri ha portato avanti una visione del mondo del pallone orientata al rispetto di avversari, tifosi e giornalisti, avvicinandosi al numero 13 anche nei colori indossati, tra Cagliari, Roma e Fiorentina.

A rappresentare il pianeta del calcio anche Marco Mancosu e l’ex capitano del Cagliari, oggi all’Olbia, Daniele Dessena. Non solo, ampio spazio anche per la classe arbitrale, che vive il suo periodo di maggior splendore in Sardegna, con ben due direttori di gara sardi in Serie A: fra i premiati Antonio Giua e Giuseppe Collu, all’esordio nel massimo campionato. Un riconoscimento anche al giudice sportivo della Serie B, Ines Pisano, alla presidente della fondazione Giulini Ilaria Nardi, all’Olbia e a quella Torres protagonista del campionato di C in corso.

Ai Premi Ussi anche i giganti del basket, con l’ex capitano della Dinamo Jack De Vecchi e quello della Nazionale Gigi Datome, entrambi freschi di ritiro dalla pallacanestro giocata. Dal mondo della palla a spicchi a quello della velocità, presenti anche gli sprinter Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Dalia Kaddari, oltre al canottiere Stefano Oppo.

Il premio Joseph Vargiu, dedicato al pugilato, al sassarese Cristian Zara, campione italiano dei pesi Gallo. Non gli unici sport rappresentati: nel corso della cerimonia, anche l’universo del volley, del baseball, della pallamano, quello del tennistavolo e del badminton.

Infine, come ogni anno i riconoscimenti ai giornalisti: a riceverlo Giorgio Porrà e Veronica Baldaccini, oltre a Ignazio Caddeo, che ha di recente sconfitto importanti problemi di salute.

(Unioneonline/L.Ne.)

