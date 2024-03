Enzo Francescoli e Leonardo Pavoletti: due relatori d'eccezione (e a tinte rossoblù) per il primo master in Sardegna interamente dedicato allo Sport Business.

Venerdì scorso, nella sala conferenze dell'Unipol Domus, è stato presentato "Sport Business Mastery", percorso formativo curato da Innoversity, scuola di formazione professionale curata da Roberto e Marco Pintor, ex cestisti di Esperia, Olimpia Cagliari e altre formazioni del Capoluogo.

Il corso, al via nel mese di aprile, si propone di trasmettere ai partecipanti tutte le competenze e gli strumenti necessari per guidare realtà sportive ad ogni livello, trattandole come vere e proprie aziende. All’interno del programma saranno presenti materie come marketing, gestione finanziaria, diritto sportivo, organizzazione eventi, sostenibilità e molte altro ancora.



Il percorso è rivolto a dirigenti di istituzioni sportive, professionistiche e non, responsabili nell’organizzazione e gestione di eventi e/o impianti sportivi, manager di imprese che investono nello sport, inoccupati, diplomati o laureati, atleti ed ex atleti che vogliano intraprendere una carriera manageriale in ambito sportivo.

Tanti i relatori d'eccezione. A cominciare da Enzo Francescoli, attuale direttore sportivo del River Plate e amatissimo ex calciatore del Cagliari, per proseguire con l'attuale capitano rossoblù Leonardo Pavoletti, che offrirà .



I corsisti saranno coinvolti in progetti reali, avvalendosi di un corpo docente composto da formatori, esperti di comunicazione, dirigenti aziendali, consulenti e giornalisti.



«Con Sport Business Mastery», sottolinea Roberto Pintor, co-fondatore e direttore di Innoversity, «ci proponiamo non solo di formare professionisti competenti nel settore sportivo, ma anche di promuovere una visione che vede lo sport come catalizzatore di sviluppo sociale ed economico».

© Riproduzione riservata