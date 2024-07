L’Italia porta a casa un’altra medaglia.

Questa sera, alle Olimpiadi di Parigi, Gregorio Paltrinieri ha conquistato il bronzo negli 800 stile libero.

L'azzurro è stato superato dall'irlandese Daniel Wiffen oro in 7.38.19 record olimpico e dall’americano Bobby Finke, argento in 7.38.75. Paltrinieri ha chiuso terzo in 7.39.38. Settimo posto per Luca Di Tullio in 7.46.16.

È il primo italiano a medaglia in tre Olimpiadi consecutive.

