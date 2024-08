Argento per il team italiano del fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi.

Nella finalissima disputata al Grand Palais Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo non sono riuscite a battere la squadra statunitense, composta da Jacqueline Dubrovich, Lee Kiefer, Lauren Scruggs e Maia Mei Weintraub.

Le azzurre – che in semifinale avevano sconfitto il Giappone per 45-39 – sono state battute per 45-39, nonostante uno splendido tentativo di rimonta nell’ultimo assalto.

Per Errigo e compagne, comunque, un grandissimo risultato che vale la sedicesima medaglia per la spedizione italiana ai Giochi 2024.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata