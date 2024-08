Una bellissima gara ma Marcell Jacobs chiude al quinto posto nella finale dei 100 metri ai Giochi Olimpici di Parigi con 9"85. Subito dopo l'arrivo gli è stata fasciata la gamba sinistra per un probabile infortunio muscolare.

L'americano Noah Lyles è il nuovo campione olimpico con 9''79, al fotofinish con il giamaicano Kishane Thomson. Bronzo per l'altro americano, Fred Kerley, in 9''81.

«Credevo nella medaglia, ma non ho rimpianti perché ho dato tutto. Gli altri andavano fortissimo. Mi dispiace perché volevo festeggiare con tutti gli italiani un altro oro, ma la carriera di Jacobs non finisce qui», ha detto l’atleta. Sulla fasciatura: «Niente di grave, solo un crampo. Domani sono di nuovo in pista», riferendosi alla 4x100.

Jacobs era stato ripescato per la finale dei 100 metri: aveva fatto registrare il tempo di 9"92. L’altro ripescato era l'americano Bednarek, che ha corso nella stessa semifinale dell'azzurro chiudendo in 9"93.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata