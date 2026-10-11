Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, Kimi terzoPasso in avanti del pilota italiano della Mercedes verso il titolo mondiale
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Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton.
Un terzo posto che vale oro per l'italiano della Mercedes, che vede così avvicinarsi il titolo mondiale di formula 1. Grazie ai punti conquistati ed al nono posto del compagno di squadra George Russell, primo degli inseguitori, Antonelli avrà già al prossimo Gran Premio ad Austin la possibilità di aggiudicarsi il titolo piloti.
In classifica Antonelli ha un vantaggio di 102 punti.
(Unioneonline)