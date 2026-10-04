Un Max Verstappen vecchio stile, un Kimi Antonelli ottimo secondo che vede il Mondiale sempre più vicino ed una Ferrari che prima sbaglia tutto con una strategia gomme da horror e poi si salva con un podio firmato Lewis Hamilton.

Il Gran Premio del Bahrain, andato in scena a Sepang in Malesia a causa della guerra nel Golfo, parte in grave ritardo per via del solito diluvio equatoriale e premia i due piloti del Circus più bravi a districarsi tra le insidie della pista bagnata, ovvero l'olandese volante e il leader del Mondiale: così l'alfiere Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in una pazza gara, mentre il driver italiano allunga le mani sul Mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra George Russell, crollato a -84 in classifica. Terzo Hamilton che supera a due giri dalla fine Isack Hadjar che aveva appena ereditato il terzo posto di Russell, costretto alla resa in fase di safety car a cinque giri dalla bandiera a scacchi. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc, mentre Oscar Piastri sigilla la top five con la McLaren davanti a Liam Lawson e a Fernando Alonso che porta finalmente a punti la Aston Martin. Lando Norris e Arvid Lindblad si aggiudicano gli ultimi punti in palio.

Una gara, quella di Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto (Verstappen e le due Ferrari) nei giri dietro la Safety Car del primo tentativo di partenza. Semaforo verde che ha visto subito svanire ogni possibilità di vittoria per il Cavallino Rampante: Hamilton e Leclerc hanno preso entrambi il via con mescola soft su pista ancora bagnata, naufragando inizialmente in coda al gruppo.

Solo il colpo di scena, negli ultimi giri della gara a Sepang, permette anche alla Ferrari di tornare sul podio, dove mancava da luglio, con Hamilton, e di prendere il quarto posto con Leclerc. Risultato che non ha salvato la Rossa dalla furia dei tifosi che si sono riversati sui social: nel mirino soprattutto il muretto del Cavallino Rampante.

(Unioneonline)

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