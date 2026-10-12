Viale Colombo a Quartu torna a riempirsi di motori, storie e persone. Con 270 mezzi, tra iscritti e gruppi organizzati, e oltre duemila presenze, secondo le stime dell'organizzazione, "Road 2 The Future" chiude la seconda edizione confermando l'entusiasmo della cittadinanza e degli appassionati. Promossa da MotoTaccuino APS, con il patrocinio dei Comuni di Quartu Sant'Elena, Sinnai e Burcei, la manifestazione ha proposto dal 9 all'11 ottobre tre giornate di escursioni, cultura motoristica e spettacolo. Il cuore dell'evento è stato l'appuntamento di sabato sul lungosaline, trasformando la bellissima cornice in un luogo espositivo per collezionisti, club, realtà motoristiche sarde, accogliendo il pubblico e dando la possibilità ad appassionati e famiglie di vivere l'evento nel migliore dei modi.

L'esposizione "Viaggio nel tempo dei motori" ha messo in dialogo classiche, youngtimer, moto d'epoca, custom e café racer. Tra i modelli registrati sulla piattaforma, la Lancia Artena del 1932, la vettura più anziana tra quelle candidate, la Jaguar Mk2 del 1962, la Fiat X1/9 del 1976 e la Maserati GranTurismo: testimonianze di epoche differenti, raccontate anche attraverso l'incontro con i proprietari. A distinguersi anche la griglia di Scooter Vintage 90, con i cinquantini che hanno segnato una generazione: tra i modelli iscritti, MBK Booster, Malaguti F10 e Phantom F12. Il talk con Roberto Ferrara, professionista del motociclismo, ha arricchito la giornata con un momento di confronto diretto con il pubblico, coinvolgendo i partecipanti nell'intervista del neo campione.

Grande coinvolgimento per i più piccoli nella pista di macchinine a pedali, by Marotto Eventi, dove i bambini sono diventati protagonisti della festa tra curve, giri di pista e divertimento. Le ambientazioni fotografiche di Steampunk Sardegna e le performance dei Black Stars hanno ampliato le occasioni di partecipazione. Anche la musica ha dialogato con il mondo dei motori: i Musalibre si sono esibiti su un maggiolone trasformato per l'occasione in un palcoscenico, dando vita a un concerto pienamente inserito nell'esperienza della manifestazione. Il DJ set di Renato Solla ha accompagnato la festa lungo il viale, concludendo con l'esibizione in duo dei Dylans dog.

Le esperienze hanno esteso la manifestazione al territorio. Venerdì, l'itinerario motociclistico verso San Gregorio, nel comune di Sinnai, ha unito scoperta del paesaggio e convivialità. Sabato pomeriggio il Ride verso Burcei ha accompagnato i partecipanti alla conoscenza delle tradizioni e delle produzioni locali. Particolare valore sociale ha avuto la presenza degli Svalvolati bikers cagliari che hanno supportato la logistica dell'evento e raccontato i loro progetti sociali. Domenica, l'escursione naturalistica guidata in bicicletta nel Parco di Molentargius-Saline, attraverso i territori dei due comuni, ha concluso il programma nel segno della conoscenza dell'ambiente e della mobilità sostenibile.

Attorno a MotoTaccuino hanno collaborato CCN La Via del Mare, Marotto Sound, Svalvolati, Scooter Vintage 90, gruppo Royal Enfield, Mai Più Sole, Unconventional Bikers – You Bi Garage ASD, Black Stars, Steampunk Sardegna, Centro Revisioni Non Stop, Planet Motors, Officine Verticali e Officina MUSH, insieme ai proprietari dei mezzi e ai volontari. Una collaborazione che esprime i valori di Road 2 The Future: custodire la memoria motoristica, favorire l'incontro tra generazioni, promuovere inclusione e rispetto del territorio, mantenendo aperto il confronto sull'evoluzione della mobilità. Strumento fondamentale di questi obiettivi è stata l'immagine e il design di tutto l'evento, curato con qualità da Lord of wheel.

«Vogliamo far crescere Road 2 The Future fino a renderlo un appuntamento internazionale, capace di richiamare in Sardegna appassionati, club e protagonisti da tutto il mondo dei motori», afferma Alessio Ferrari, presidente di MotoTaccuino APS.

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