Partenza con brutto incidente per Pecco Bagnaia a Montmelò, dove si è corso il Gran Premio di Catalunya della MotoGp.

Il pilota della Ducati era partito fortissimo, ma alla prima curva si è registrata una carambola che ha coinvolto almeno cinque piloti: Bastianini, Alex Marquez, Di Giannantonio, Zarco e Bezzecchi.

Alla successiva Bagnaia è stato disarcionato dalla sua moto e un’altra che seguiva, con Binder alla guida, gli è passata sopra la gamba destra.

Grande paura per il campione del mondo in carica, che è uscito dalla pista in ambulanza ma cosciente. Il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte ha rassicurato sulle sue condizioni: «Sono meno gravi del previsto, bisogna svolgere una radiografia per verificare la presenza di eventuali fratture. Gli esami ci diranno se femore e tibia hanno delle lesioni, ma penso che ci saranno nuone notizie. Con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli, bisognerò svolgere una TAC a Barcellona».

Bandiera rossa, la gara è stata interrotta.

Dopo la pulizia dell’asfalto, i piloti si sono poi schierati alla griglia di partenza e sono ripartiti, mentre si attende il bollettino medico dall’infermeria.

La corsa si è conclusa senza piloti italiani sul podio ma con tre moto italiane ai primi tre posti: Aleix Espargaro ha vinto davanti a Maverick Vinales (entrambi Aprilia), terzo Jorge Martin su Ducati.

(Unioneonline/E.Fr.)

