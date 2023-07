Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'argento nei 1500 metri stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell'americana Katie Ledecky.

«Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta. Avevo un po' di paura di stare accanto a lei (Ledecky ndr) - dice la campionessa romana ai microfoni di Sky -, sono contenta perché nella prima metà della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo».

Per Thomas Ceccon, oro ieri nei 50 metri farfalla e record, oggi medaglia d'argento nei 100 dorso. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello statunitense Ryan Murphy.

Non nasconde la delusione: «Certo preferivo vincere, sono entrato in acqua per questo: non ho nuotato fluido come ieri, ma la prova non è stata male. Non è mai scontato vincere».

(Unioneonline/D)

