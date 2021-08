Conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Sardinia Bodybuilding Cup, la manifestazione internazionale in programma per il 25 e 26 settembre a Quartu Sant’Elena organizzata dalla locale associazione Sportiva dilettantistica Body&Soul, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che vedrà arrivare nell’Isola atleti da una decina di paesi stranieri.

La pandemia non è riuscita a fermare i lavori degli organizzatori che da mesi si impegnano affinché la manifestazione, che si svolgerà all’hotel Setar e per la quale sono ancora aperte le iscrizioni, possa svolgersi nel totale rispetto delle norme anti Covid, dunque in piena sicurezza sia per gli atleti sia per il pubblico. Il presidente dell’associazione sportiva e organizzatore Pierluigi Frau, si dice ottimista per la buona riuscita della manifestazione: “Sarà anche organizzato un servizio medico – spiega - dedicato al controllo dei Green pass e per eventuali tamponi".

Oltre agli ospiti dei diversi paesi stranieri è prevista la partecipazione dei migliori body builder italiani e della Sardegna divisi in 25 categorie fra maschili e femminili. Grazie al carattere internazionale della manifestazione con l'arrivo delle varie delegazioni straniere e la pubblicizzazione nei relativi paesi e sul web, l''evento servirà a rilanciare ulteriormente la Sardegna come destinazione turistica sicura.

Durante la manifestazione si svolgeranno due convegni sul tema dell'alimentazione a cura dei più importanti nutrizionisti sardi e l’evento sarà arricchito da esibizioni di altre discipline sportive come una maratona di spinning e esibizioni di arti marziali.

© Riproduzione riservata