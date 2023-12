Sarà Leonardo Pavoletti l’ospite di “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina, questa sera alle 18.30 La trasmissione sarà rilanciata come al solito live su Videolina, sui social, sul web della radio, su unionesarda.it e sulla App Unione Digital. Conducono Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

L’occasione per soffermarsi sull’ottimo momento di forma dell’attaccante, che con il suo gol al 94’, a Bari, aveva riportato il Cagliari in Serie A nello spareggio per i playoff.

