Ha un doppio incarico la Ferrini, nella quinta giornata della Élite maschile. Fermare la fuga della Tevere ed emergere dal mucchio che va dal terzo posto in giù. Tutto molto difficile, i romani campioni d’Italia hanno staccato insieme al Brà le altre concorrenti e nell’ultima trasferta a Cagliari hanno battuto l’Amsicora. Oggi Tevere-Ferrini è il match clou, la migliore difesa (la Tevere) contro il miglior attacco (la Ferrini), inoltre la squadra cagliaritana in questa prima parte del campionato ha sempre vinto in trasferta.

L’Amsicora ha invece l’opportunità di cancellare la sconfitta interna con la Tevere. Oggi a Ponte Vittorio la sfida con Città del Tricolore, ultima in classifica e il vuoto nella casella dei punti dopo quattro sconfitte. Doppio turno nella Élite femminile. Nella pausa pasquale l’Amsicora ha disputato l’Eurohockey Trophy a Vienna, terminando settima. Riparte con tutte le titolari a disposizione per sgranare la classifica, dopo due giornate comanda insieme a Lazio e HP Milano. E proprio oggi (ore 13) a Ponte Vittorio è in calendario Amsicora-Lazio. Domani nuovamente in campo nella sfida con la Capitolina.

Quarta giornata in serie A1. Nel torneo maschile oggi si gioca HT Sardegna-Cus Padova, domani al “Maxia” Cus Cagliari-Adige. La Juvenilia Uras è impegnata stasera a Genova contro il Superba, domani a Castello d’Agogna recupera il match della prima giornata (rinviato per il maltempo) con la Bonomi. La Ferrini, nel campionato femminile gioca domani a Genova.

© Riproduzione riservata