L’Amsicora inizia con una sconfitta il cammino nell’Eurohockey Trophy II, battuta a Banbridge dai croati del Mladost per 1-0. Nella seconda giornata del Challenge I, in Croazia, la Ferrini ha pareggiato 1-1 con il Grammarians (Gibilterra), ed è stata raggiunta su rigore a due minuti dalla fine. Due risultati che non rendono giustizia alle due formazioni cagliaritane.

Amsicora- L’avventura nell’Irlanda del Nord è cominciata con una buona prestazione, accompagnata però da una sconfitta. La formazione croata è passata in vantaggio al 9’ con Kalinchuk sorprendendo la difesa dell’Amsicora. La squadra di Tisera ha preso successivamente il comando del gioco alla ricerca del pareggio. Un corto non trasformato, e dopo l’intervallo lungo la reazione dell’Amsicora è veemente e ottiene tre corti nei primi tre minuti, ma senza esito. Due superiorità numeriche non vengono sfruttate, il Mladost è costretto sulla difensiva ma il risultato non cambia. Domani ad Havelock il match più atteso, contro i padroni di casa (e favoriti del torneo) del Banbridge.

Ferrini- A Sveti Ivan Zelina c’era da riscattare la sconfitta di ieri all’esordio con il Lousada. Edris parte dalla panchina ma il Grammarians deve subito difendersi. Due corti nelle prime due frazioni, una traversa di Palmas, due occasioni di Rodriguez e ancora Palmas. E dopo il riposo la musica non cambia, la Ferrini attacca ma non sfonda nonostante altri due corti non trasformati. E passa finalmente al 52’, nell’ultimo quarto, nonostante l’inferiorità numerica, quando Sulanas raccoglie un passaggio da destra e segna il vantaggio e la seconda rete personale del torneo. La beffa è in agguato, a due minuti dalla fine il Grammarians batte il primo corto, la pallina centra il piede di Ojeda sulla linea di porta. Rigore che Ramagge trasforma. Oggi ultima partita del girone con gli sloveni del Lipovci, senza Binaghi squalificato.

© Riproduzione riservata