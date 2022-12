Presenti anche Tommaso Giulini e Nicola Riva, figlio di Gigi, a Peschiera Borromeo (Milano) in occasione della proiezione, in prima visione, del film sul “Mito”.

Un’occasione per il presidente per fare gli auguri ai tifosi e a Claudio Ranieri: «Colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo al nostro nuovo allenatore», ha detto. Messaggio poi ribadito su Twitter: «Passione immutata, risultati da ritrovare».

«Oggi ero casualmente in aereo accanto a Nicola e sono venuto qui con grande piacere», ha detto Giulini nel suo breve intervento sul palco a Peschiera Borromeo. «Questo che si chiude è un anno complicato per il Cagliari Calcio, uno dei più difficili degli ultimi decenni della nostra storia, Nicola e suo padre mi sono sempre stati molto vicini e le persone vere e sincere si vedono nei momenti di difficoltà. Per questo essere con voi e scambiarci gli auguri di Natale è qualcosa di molto bello che mi fa felice».

«Sono anni – ha raccontato – che faccio avanti e indietro da Milano alla Sardegna, prima in vacanza poi, dopo la laurea, per vent'anni con il lavoro e ora per il nostro Casteddu. Ci sono stati periodi in cui non conoscevo ancora Gigi ma capitava di incontrarlo in giro, nel suo ristorante di fiducia o in altre vie della città. Purtroppo ora esce meno di casa ma sarà sempre nel cuore di tutti i sardi, anche di chi vive fuori dall'Isola, di chi ama il Cagliari e non solo».

La serata è andata avanti con musica e balli sardi a cura del gruppo “Folk Narami”, le launeddas di Bruno Loi, chiusura con la degustazione di prodotti tipici.

(Unioneonline/v.f.)

