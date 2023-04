Sofia Raffaeli non arresta la sua “corsa all’oro”, conquistando ben quattro primi posti alla World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan.

L'atleta delle Fiamme Oro, e campionessa del mondo in carica, ha scalato in poco tempo la vetta della classifiche, strappando 34.850 punti nella gara contro la tedesca Kolosov (32.400) e all'uzbeka Ikromova (32.150). In pedana, con la palla, ha ha raggiunto la quota dei 33.850, imponendosi ancora una volta su Kolosov (31.300) e sulla slovena Vedeneeva (31.250).

Il “vulcano di Chiaravalle” ha trionfato con le clavette, portando a casa ben 33.850 punti e con il nastro, specialità nella quale ha totalizzato 32.700 punti. Le medaglie d'oro conquistate a Tashkent si aggiungono a quelle vinte ad Atene e Sofia, portando il “tesoretto” della Raffaeli a quota 12.

(Unioneonline/v.f.)

