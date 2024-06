Dopo le vittorie della prima giornata di Europei di Atletica gli azzurri non si fermano e cercano nuovi trionfi. Le soddisfazioni non si sono fatte attendere.

Marcell Jacobs, a caccia dell’oro, si è qualificato per la finale dei 100 metri vincendo la terza semifinale con il tempo di 10"05. Francesco Fortunato, 29enne finanziere pugliese di Andria si è piazzato terzo, ed è quindi medaglia di bronzo, nella gara dei 20 km di marcia. Sul gradino più alto del podio invece lo svedese Perseus Karlstrom davanti allo spagnolo Paul McGrath.

Simonelli, nella seminfinale dei 110 ostacoli si è guadagnato il primo posto e la classificazione in finale, ottenuta con un nuovo record italiano (13.20). Medaglia d’argento invece per Mattia Furlani nel salto in lungo, con la misura di 8.38. Oro al campione olimpico, il greco Miltiades Tentoglu, con 8.65. Bronzo allo svizzero Simon Ehammer (8.31).

Ieri sono arrivati i primi due ori, con Antonella Palmisano che ha brillato nella 20 km di marcia e con Nadia Battocletti nei 5mila metri. Non solo primi posti ma anche medaglie d’argento, quelle di Valentina Trapletti e della staffetta mista 4x400.

