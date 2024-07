Il mondo del calcio e i tifosi sardi piangono Comunardo Niccolai, scomparso a Pistoia. Aveva 77 anni ed era uno degli eroi dello scudetto del 1969-70.

Arrivato a Cagliari nel 1964, passando da Sassari (Torres), giocava in difesa in un ruolo che oggi non esiste più, lo stopper, ed era passato alla storia per la propensione alle autoreti. Con il Cagliari, in dieci stagioni, collezionò 222 presenze, mettendo a segno 4 reti.

Indossò per tre volte la maglia azzurra, partecipando nel 1970 al Mondiale in Messico, con l’Italia (in campo tanti cagliaritani, ad iniziare da Gigi Riva) che si piazzò al secondo posto.

