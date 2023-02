Addio a Elena Fanchini.

L’ex sciatrice, sorella di Nadia, aveva 37 anni, da tempo combatteva contro un tumore.

Lo aveva annunciato alla vigilia dei Giochi invernali di Pyeongchang 2018, ai quali aveva dovuto rinunciare proprio a causa della malattia.

Nata il 30 aprile 1985 a Lovere, provincia di Bergamo, in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa nel 2005 a Bormio e due vittorie in Coppa del Mondo. Aveva sconfitto il tumore che l'aveva colpita nel 2017, poi la recidiva.

Elena era la maggiore delle sorelle Fanchini. A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria in discesa a Cortina: «Eli è per te». E lei le aveva risposto: «Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso».

