La E-bike Enduro World cup Fim è pronta a sbarcare in Sardegna, a Baunei, per un fine settimana “mondiale”.

Sabato 27 e domenica 28 giugno, il Comune ogliastrino sarà teatro del secondo round della coppa del mondo E-bike Fim, un appuntamento prestigioso che vedrà i migliori esponenti della disciplina darsi battaglia, sul filo dei secondi, lungo delle prove di enduro letteralmente incastonate in un territorio mozzafiato, in cui la natura selvaggia e incontaminata si specchia in acque cristalline di uno dei mari più ammirati, premiati e apprezzati al mondo.

Luoghi che avranno modo di scoprire anche i partecipanti all’Enduro day, che sabato mattina prenderanno parte a una manifestazione non competitiva, perfetto connubio tra sport e cicloturismo. Nel pomeriggio del sabato le prove libere, preludio all’intensa e avvincente giornata della domenica, che con il Gp of Sardinia assegnerà punti iridati ambiti e preziosi ai concorrenti in corsa per la World cup.

L'E-bike Enduro World Cup Fim rientra nel ricco calendario di Primavera nel cuore della Sardegna, prestigiosa manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Azienda speciale della Camera di commercio di Nuoro, che in questo caso coinvolge il Comune di Baunei. Inoltre, l’evento è realizzato con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il presidente dell'Aspen Roberto Cadeddu dichiara: «La combinazione tra paesaggi unici, accoglienza, cultura e grandi eventi rappresenta una leva strategica per la promozione dei territori e per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Siamo convinti che questa iniziativa possa offrire un’importante occasione di visibilità per le comunità coinvolte e per l’intero territorio».

L'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu rilancia: «Quando lo sport incontra la cultura, le tradizioni e l’identità di un territorio, nasce un mix straordinariamente efficace per la promozione turistica. Baunei, con il proprio patrimonio paesaggistico e culturale, dimostra come questi elementi possano fondersi in un’unica esperienza».

Il Gp della Sardegna partirà alle 9 di domenica da Santa Maria Navarrese e prevederà un doppio giro lungo un percorso di 34chilometri con un dislivello di 1.596metri. Nel primo giro, i piloti dovranno completare le tre prove speciali “Locorbu”, “Scoine” e “Surrele” e nel secondo, che inizierà alle 11.50, si cimenteranno di nuovo sulle speciali “Scoine” e “Surrele”. Alle 16, cerimonia di premiazione a Santa Maria Navarrese.

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