L’Italia, con le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia, ha firmato una straordinaria doppietta sulla pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. Brignone ha conquistato la vittoria con il tempo di 1.35.83, portando a casa il suo trentaduesimo successo in carriera e il quinto della stagione. Goggia l’ha seguita a un soffio, fermando il cronometro a 1.35.84, con un distacco di appena 29 centimetri.

Sul podio, al terzo posto, si è piazzata la svizzera Corinne Suter, con il tempo di 1.36.02. Con questo successo Brignone non solo conserva il pettorale rosso della leader di discesa con 289 punti contro i 260 di Goggia ma consolida pure il suo primato in classifica generale con 739 punti contro i 629 della svizzera Lara Gut- Behrami, oggi 5/a. Davvero niente male per la veterana Brignone che, nata il 14 luglio 1990, è sempre più la sciatrice vincente più anziana della storia. E domani sulla Kandahar c'è un superG.

Delle altre azzurre in gara oggi Laura Pirovano 10/a in 1.36.37, Marta Bassino 12/a in 1.36.79, Nicol Delago 14/a in 1.36.85 ed Elena Curtoni 15/a in 1.37.02: la discesa ha registrato una lunga interruzione per la brutta caduta dell'austriaca Nina Ortlieb. Fuori vicino al traguardo ma senza danni pure l'americana Lindsey Vonn.

