L’esonero di Liverani non sorprende i tifosi e la novità del cambio in panchina non arriva inaspettata, come se fosse una notizia data da tempo.

«Avevo la sensazione che lo avesse già esonerato – confessa Tore Saba, il Presidente del Centro Coordinamento Cagliari Club – ma quando il tutto è stato confermato mi sono scese le lacrime. Oggi la Società mi ha fatto un bel regalo di Natale».

La speranza di una classifica migliore che si riaccende però «non deve mettere da parte l’aspetto umano che va salvaguardato – dice l’Assessore regionale al Turismo Gianni Chessa –. La squadra è un grande vettore di promozione per l’Isola e non possiamo permettere che la classifica ci penalizzi. Invito la società a investire per recuperare quanto possibile e tornare al più presto ai massimi livelli».

Milena Masala, super-tifosa rossoblù, ammette che tutti i sostenitori «sono in festa. Quello che è arrivato oggi è un dono e penso che questa decisione sia stata giusta e doverosa. Ormai eravamo stanchi, io non ce la facevo più di soffrire per i risultati! Ora sto valutando di organizzare dei grandi festeggiamenti per l’occasione». Nessun dubbio sul nome del prossimo allenatore: «Sogniamo tutti Ranieri…se dovesse tornare dormiamo in aeroporto per non perderci il suo arrivo. Lo vogliamo qui».

È dello stesso parere anche lo chef Pierpaolo Argiolu, conduttore di “In Cucina con Cozzina”: «Da tifoso sceglierei lui senza alcun dubbio. L’addio al mister? Non sono sorpreso. Conoscendo Liverani – racconta- il Presidente ci ha pensato anche troppo. Però non sono convinto del fatto che volesse mandarlo via…perché il costo dell’ingaggio di un altro allenatore va tenuto in considerazione. Può essere stato costretto, magari si è trattato di una scelta forzata dai risultati e dalle circostanze».

Secondo il giornalista Luca Telese «la squadra era una nave alla deriva. Esistono i periodi in cui si perde il contatto con lo spogliatoio ma avendo visto le ultime partite penso che un cambio possa essere salutare per riprendere il controllo della situazione. Se arrivasse Ranieri sarebbe straordinario. Il suo sarebbe un atto d’amore nei confronti della squadra e della città. Conoscendo la sua generosità è possibile che accetti un’eventuale proposta».

