Il meglio del triathlon olimpico è a Cagliari.

Sabato si disputa la storica tappa italiana delle World Triathlon Championship Series (“L’abbiamo vagheggiata per 10 anni”, ha detto il presidente federale Riccardo Giubilei) e i 110 tra atlete e atleti presenti, compresi i quattro col body azzurro e tricolore, sono già in città per provare il percorso del Poetto.

Si gareggia sabato: le donne partiranno alle 10.30, gli uomini alle 14.45, entrambi sulla distanza olimpica che prevede 1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 di corsa.

Al Teatro Doglio la presentazione condotta dalla giornalista Paola Saluzzo, con la presidente di World Triathlon, la spagnola Marisol Casado (che ha avuto parole affettuose per la Sardegna, isola a vocazione turistica e sportiva e per Sandro Salerno che coordina l’organizzazione locale), il presidente della FiTRi, Riccardo Giubilei, l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, e il vicesindaco di Cagliari, Giorgio Angius.

Collegato da Milano (dove si sta occupando di questioni legate ai Giochi Invernali del 2026), il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha benedetto l’eccezionale avvenimento: “Prestigioso non soltanto per la Sardegna ma per tutta l’Italia. Questo è un appuntamento di eccellenza che crescerà di anno in anno e la Sardegna è il teatro ideale. È straordinario il percorso che questo sport è riuscito a fare in pochi anni grazie al suo appeal: anche mio genero è malato di triathlon”.

Anche Giubilei ha ringraziato la Sardegna per l’impegno e il sostegno, scherzando: “Per contratto avete garantito il bel tempo, così tutti i paesi collegati vedranno che l’Italia è il paese più bello del mondo”.

