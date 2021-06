Prima tappa e maglia gialla del Tour de France 2021 a Julian Alaphilippe, ma la Brest-Landerneau sarà ricordata soprattutto per una clamorosa caduta di gruppo.

E non è stata causata dal vento e dalla pioggia, dal pavé e dalle strade molto strette della Bretagna, ma da un cartello esposto da una giovane tifosa in mezzo alla strada.

"Allez Opi Omi” c’era scritto, una dedica al nonno e alla nonna a favor di telecamere. A 47 chilometri dall’arrivo, in conclusione di una salita.

Il tedesco della Jumbo Visma Tony Martin ha colpito il cartello e la ragazza ed è finito a terra. In una strada molto stretta, la sua caduta ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto almeno una cinquantina di corridori.

Bici spezzate, gruppo sbriciolato, chi era indietro è stato costretto ad aspettare dando ulteriore vantaggio ai big che erano in testa alla gara. Conseguenze molto gravi per fortuna non ce ne sono state, anche se il tedesco Jasha Sutterlin è stato costretto al ritiro.

Oltre alla sconsiderata tifosa, responsabilità sono da attribuire all’organizzazione, vista l’assenza di transenne in un tratto di strada molto stretto dove si era radunato un pubblico molto folto.

