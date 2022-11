Nuovi obiettivi e nuove sfide stimolanti attendono Michael Giua.

Il portacolori dell’Ajo-Ergen Team il 4 dicembre prenderà parte al terzo appuntamento del ‘’Trofeo T-Cross’’ a Ponte Buggianese, circuito di ciclocross dove attualmente occupa la prima posizione nella categoria Elite Master Sport. L’olbiese, infatti, si è reso protagonista di due ottime prove il 30 ottobre a Follonica, in occasione della quarta tappa del Giro d’Italia Ciclocross, e l’1 novembre alla seconda edizione del Trofeo Città di Firenze. In entrambe le competizioni, dove ha affrontato gare da 50 minuti, Giua ha colto il quarto posto compiendo un netto salto di qualità rispetto al passato.

“A Follonica avevo gareggiato anche l’anno scorso ma non andò benissimo’’, racconta. “Quest’anno non avevo grandi obiettivi ma è venuta fuori una gara combattuta e positiva così come qualche giorno dopo a Firenze’’. Il campione sardo Elite di ciclocross e cross country sa impostare ritmi elevati su circuiti non semplici, riuscendo a guidare il mezzo in maniera precisa e attenta su tracciati duri, insidiosi e ricchi di strappi. “A Firenze – prosegue – per buona parte della gara ho corso in terza posizione, nel finale sono stato ripreso ma va ugualmente bene così. Non ho preparato nel dettaglio queste gare, anzi, ero anche reduce da una influenza’’.

Giua, che nel 2022 ha fatto suo anche il circuito della Sardinia Cup, guarda con fiducia al 2023. “Il prossimo anno cambierò squadra e farò parte dell’Olbia Cycling, un nuovo team che vedrà la luce proprio nella prossima stagione. Cercherò di dare il massimo, traendo il meglio da ogni gara a cui prenderò parte’’.

