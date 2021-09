Travolto da un’auto, è morto in Belgio l’ex ciclista danese Chris Anker Sorensen. Ad annunciarlo è l’Unione Ciclistica Internazionale che su Twitter invia anche le proprie condoglianze alla famiglia dello sportivo.

Sorensen, vincitore in particolare di una tappa del Giro nel 2010, era in viaggio in bicicletta a Zeebrugge quando è stato coinvolto in un incidente a margine dei Mondiali del 2021. Aveva 37 anni e ha indossato principalmente le maglie delle squadre CSC, Saxo Bank e Tinkoff. Oltre all'ottava tappa del Giro d'Italia nel 2010, ha vinto anche la sesta tappa del Critérium du Dauphiné nel 2008 e il titolo di campione danese su strada nel 2015, il suo ultimo grande successo.

(Unioneonline/s.s.)

