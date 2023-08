Tutto pronto a Donori per la 17esima edizione del memorial Graziano Etzi, organizzato dal gruppo sportivo Gino Mameli con il patrocinio del Comune di Donori e la collaborazione della Pro Loco e delle famiglie Etzi e Schirru.

Alla manifestazione in ricordo dell’indimenticabile corridore di Donori, scomparso durante una gara ciclistica a Sestu a causa di una brutta caduta, prenderanno parte i migliori atleti isolani. Due le sezioni, maschile e femminile, con oltre 70 partecipanti a contendersi il trofeo.

L’appuntamento è per sabato 2 settembre alle 17 con partenza da Piazza Italia. I corridori attraverseranno le vie Vittorio Emanuele, dei Giardini, la strada provinciale 11, via Martiri di Nassirya e Brigata Sassari con l’arrivo in Piazza Italia. Per l’occasione sarà istituito il divieto di transito e di fermata nelle vie intorno al circuito.

© Riproduzione riservata