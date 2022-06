Tra circa due settimane, il 30 giugno, gli appassionati di ciclismo cagliaritani avranno un motivo in più per andare al Poetto e assistere alla crono di 4,7 km che apre il Giro d’Italia donne.

Le cicliste azzurre continuano a vincere e si candidano a essere protagoniste della corsa a tappe, cosa non del tutto riuscita agli uomini. La 24enne cremonese Marta Cavalli, che nel corso della primavera era stata capace di ottenere due successi di grandissimo prestigio nella versione femminile di Amstel Gold Race e Freccia Vallone, si è imposta nella Mont Ventoux Denivele Challenges, corsa in linea francese di 100 km con arrivo in cima al leggendario “gigante calvo” della Provenza.

Pochi giorni prima, in Gran Bretagna, un’altra iconica atleta del nostro ciclismo rosa, Elisa Longo Borghini, aveva conquistato la tappa regina e la classifica finale del Women’s Tour, dopo essersi già imposta sul pavé della Parigi-Roubaix.

Entrambe saranno parte del ricchissimo cast del Giro d’Italia che scatterà da Cagliari e che prevede anche la Villasimius-Tortolì (1 luglio) e la Cala Gonone-Olbia (2 luglio) come tappe nell’Isola.

Un cast che, oltre alla campionessa del Mondo Elisa Balsamo (3 successi nel 2022) e l’ex iridata Marta Bastianelli (4 volte a segno quest’anno), comprenderà le migliori atlete del mondo.

