Si chiama “Storie di Golf” ed è un progetto che, partendo da uno sport in forte crescita, vuole raccontare personaggi, esperienze di vita, consentendo anche di sfogliare vere e proprie pagine della nostra storia recente.

Come si legge nell’introduzione di “Storie di Golf”, «c’è uno sport che non urla, non esalta con le telecamere, non chiede prestazioni immediate. È il golf, e oggi diventa protagonista di un podcast inedito, pensato per raccontare molto più di un semplice giro sul green».

Ideato e realizzato dal giornalista Donato Ala Giordano, “Storie di Golf”, «nasce con un’idea forte e semplice: ogni percorso di vita può somigliare a un percorso a 9 buche. Perché il golf è anche introspezione, disciplina, relazioni. È un tempo che si prende per pensare, un gesto lento che può diventare filosofia, un colpo sbagliato che ti insegna a ripartire».

«Ogni episodio è costruito come una vera partita: 9 buche, 9 tappe, che ripercorrono gli snodi fondamentali del percorso umano e professionale dell’ospite. E proprio come nel golf, il filo conduttore non è il confronto con l’avversario, ma con sé stessi».

Il primo a raccogliere questa sfida è Cesare Prandelli, uomo di sport, ma soprattutto uomo di pensiero. «Dal calcio professionistico al green, la sua storia è quella di chi ha deciso di fermarsi per ricominciare. Di chi ha accettato il silenzio non come assenza, ma come occasione. «Nel golf ho trovato quello che nel calcio non avevo più: il tempo di ascoltare me stesso», racconta Prandelli con una voce che tradisce emozione e lucidità».

Nel primo episodio, tra aneddoti commoventi e riflessioni intime, l’ex commissario tecnico della nazionale di calcio parla delle pressioni della panchina, delle sue dimissioni improvvise, dei momenti in cui serviva il coraggio di dire basta. Ma anche del significato di rispetto, della forza dell’etichetta, del valore dell’umiltà. Tutti insegnamenti che il golf gli ha restituito, colpo dopo colpo.

Il podcast non si ferma solo al racconto sportivo, ma diventa una narrazione più ampia, universale. Si parla di rapporti umani nati tra una buca e l’altra, di amicizie silenziose, di dialoghi intimi che solo i golf club riescono a ospitare. “Storie di Golf” si presenta così: un format diverso, autentico, pensato per chi cerca nello sport anche una chiave per leggere la vita. Il golf è il filo conduttore, ma a fare la differenza sono i protagonisti e la loro capacità di ispirare, raccontare, toccare le corde giuste.

