Il Taloro vola in vetta alla classifica col successo di ieri sul campo del Budoni (1-2), oggi tanti i risultati a sorpresa. Il Castiadas di Virgilio Perra si è fatto battere in casa per 3-1 dal Li Punti, l'Ilva ha vinto per 2-1 a Nuoro con i barbaricini in piena crisi.

Vittoria importante dell'Ossese che ha piegato il Bosa per 3-1. Poi, solo pareggi: 2-2 fra Guspini e Sant'Elena, 0-0 fra Asseminese e Porto Rotondo, 1-1 fra Ghilarza e Ferrini. Rinviata a data da destinarsi la gara tra Monastir Kosmoto e Arbus.

A chiedere il rinvio è stata la società locale per la scomparsa improvvisa di un dirigente. Incontro che potrebbe essere recuperato il 13 ottobre.

Il prossimo impegno per le due squadre è quello di mercoledì prossimo, turno infrasettimanale valido per la quarta giornata. Un campionato alle prime battute che vede il Taloro in vetta un po’ a sorpresa ma con pieno merito: tre gare giocate, nove punti per la squadra di Gavoi.

