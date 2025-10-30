Serie D, nell’anticipo di sabato la sfida ad alta quota fra Albalonga e CosEntrambe le squadre occupano il terzo posto in classifica
Si gioca sabato in anticipo la gara del girone G della Serie D Albalonga-Cos.
Uno scontro ad alta quota fra le squadre che occupano il terzo posto della classifica: una gara dal pronostico incerto fra le squadre che attraversano un momento magico, capaci di ogni risultato.
L'allenatore della Cos Francesco Loi potrebbe recuperare alcuni fra gli infortunati, anche se c'è da dire che nell'ultimo mese la squadra ogliastrina ha sempre fatto bene con qualsiasi formazione scesa in campo.