Budoni, Latte Dolce e Cos in casa, Monastir e Olbia in trasferta. Il programma della nona giornata del campionato di Serie D propone il derby Budoni-Olbia. Una gara aperta ad ogni risultato col Budoni che ha deciso di aprire i cancelli garantendo l'ingresso gratuito.

L'Olbia arriva da una settimana giocata soprattutto a livello societario per le sue note vicissitudine di passaggio di proprietà. La giornata inizia con Ischia-Monastir, prosegue con Cos Palmente, va avanti con Latte Dolce-Trastevere e si conclude come detto a Budoni dove si gioca il derby del nord.

