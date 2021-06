Le squadre che militano nel girone B del campionato di Promozione si preparano per la nuova stagione agonistica, dopo mesi di inattività per la pandemia. Nella campagna acquisti inizio col botto del Siniscola Montalbo, che ingaggia un tris d'assi: il portiere Matteo Trini (ex Budoni), il centrocampista Salvatore Gallo (ex Ilva) e l'attaccante Francesco Aloia (ex Thiesi). Con questi tre colpi la squadra della Baronia è destinata a svolgere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

L'Oschirese, che ha confermato in panchina Michele Fogu, ha ingaggiato dal Bonorva il centrocampista Simone Mura. Si preannunciano grandi movimenti nel Posada Calcio. Il nuovo direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru, uno dei più profondi conoscitori del girone, sta lavorando per allestire una grande squadra.

Incominciato nel frattempo anche il valzer degli allenatori. Luca Calledda, 50 anni, ex allenatore delle giovanili del Latte Dolce, è il nuovo tecnico dell'Usinese. Prende il posto di Giampiero Loriga, passato a guidare in Eccellenza l'Ossese. Pier Luigi Scotto lascia la panchina dello Stintino. Per lui non mancheranno le chiamate, anche in serie superiore. Per il suo posto trattative con Paolo Congiu, ex allenatore-giocatore del Porto Torres, ma potrebbero esserci altre soluzioni. Nei turritani invece la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Tore Porqueddu, direttore sportivo Antonio Langella. I rossoblù si preparano per la stagione del grande rilancio. Giuseppe Spano è stato riconfermato allenatore del Porto Cervo. Situazione ancora incerta a Valledoria, dopo che il presidente Danilo Stangoni ha lasciato la società. Si parla però di una nuova cordata pronta a rilevare la compagine. A Thiesi è cambiato il direttore sportivo: l'ex bomber neroverde Carletto Sanna prende il posto di Marco Marras. In panchina riconfermato Giammario Rassu.

Nella foto Francesco Aloia, neo acquisto del Siniscola-Montalbo ( foto Tellini)

