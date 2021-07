Dopo un anno di stop forzato, causa Covid19, si rinnova a Palmas Arborea l’appuntamento con il “Memorial Zio Elio” di calcio a 5. L’iniziativa è arrivata alla sua quarta edizione ed è dedicata a Elio Minnei, figura molto conosciuta e amata dai suoi compaesani e negli ambienti calcistici provinciali, scomparsa prematuramente, a cui è dedicato anche l’impianto sportivo sede delle partite.

L’organizzazione è a cura del gruppo spontaneo “Amici di Elio”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il torneo è in programma dal 26 al 31 luglio, quest’ultima, data delle finali; sarà un momento di sport e divertimento, ma non solo.

“Una settimana – commentano gli organizzatori - dedicata allo sport e all’amicizia. L’anno scorso, a malincuore, non abbiamo potuto ricordare il nostro amico Elio, che poi era l’amico un po’ di tutti quelli che l’hanno conosciuto. Il modo è quello che a lui sarebbe piaciuto di più. Nonostante le difficoltà date dal momento storico abbiamo deciso di riprendere. È un modo per sentirlo ancora vicino a noi, perché nessuno ci lascia veramente finché è vivo il suo ricordo dentro di noi”.

Tutto il ricavato dell’iniziativa andrà a far parte di un fondo destinato alla realizzazione di qualcosa in sua memoria all’interno del campo sportivo. Il primo anno, invece, la somma era stata destinata alla ricerca sulle malattie cardio-vascolari.

