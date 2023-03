Neppure il tempo di disfare le sacche al rientro dalla trasferta di Cesena, che l’Olbia era già in campo per preparare la prossima sfida.

All’indomani della sconfitta contro la terza della classe, la squadra di Roberto Occhiuzzi è tornata al lavoro in vista dello scontro diretto con l’Alessandria, attesa sabato al “Nespoli”. Un match che a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C potrebbe pesare molto in chiave salvezza.

“Si tratta di una sfida molto importante per noi: il percorso che abbiamo iniziato a gennaio deve continuare”, dice Alessandro Corti, titolare domenica al “Manuzzi”. “Il lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto e che dobbiamo ancora fare ci porteranno a raggiungere il nostro obiettivo”, assicura l’attaccante dell’Olbia, che in classifica, con 35 punti, è al momento fuori dalla zona retrocessione, a +2 sui playout e a +3 sull’Alessandria.

Restano da valutare le condizioni di La Rosa e Contini, usciti anzitempo domenica per infortunio rispettivamente per un problema muscolare e un trauma alla clavicola. Per la cronaca, il secondo aveva sostituito il primo a metà del primo tempo.

