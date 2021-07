Paolo Congiu è il nuovo allenatore dello Stintino. Il portiere Alessandro Arrus, per tanti anni col Muravera, resta per il secondo anno consecutivo al Villasimius. Un portiere di esperienza e di qualità con diversi anni giocati con la maglia del Muravera.

La squadra sarà allenata da Antonio Prastaro. Giampiero Loriga è il nuovo allenatore dell'Ossese in Eccellenza. Arriva dall'Usinese e prende il posto di Cantara passatoalla Nuorese. Il vice sarà Franceso Cossu. Dello staff faranno parte anche Eros Argilli, Marco Canu e Giovanni Manueli. Il 9 agosto inizierà la preparazione.

L'Ossese punta ad un campionato di vertice dopo il secondo posto colto nell'ultimo campionato vinto dall'Atletico Uri. E' Giuseppe Cantara, Ozierese classe 1967, il nuovo allenatore della Nuorese che prepara il campionato di Eccellenza. Tecnico preparato e stimato con un passato da calciatore che lo ha visto calcare tutte le categorie sino all’Interregionale passando da Buddusò, Nuoro, Ozieri. Con la Nuorese ha giocato sotto la presidenza Sechi e alla guida di Chicco Varsi ha disputato la stagione 1999-2000. Da allenatore tante le esperienze, dalla Bittese all’ Ozierese, sino agli ultimi tre anni con l’Ossese. Grande motivatore, formatore e valorizzatore di giovani talenti ovunque è stato".

Nel contempo la società saluta Marco Sanna "per la professionalità, il grande valore umano e per il lavoro svolto in favore della crescita dei giovani verdeazzurri. Per aver creduto nel progetto sino alla fine nonostante le difficoltà dovute alla penalizzazione, alle squalifiche e alla pandemia. La Nuorese Calcio augura a Marco Sanna le migliori fortune per il proseguo della sua carriera professionale”.

