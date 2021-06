Nessuno ferma più la capolista sassarese, che vince sul campo emiliano di Cella con punteggio tennistico: 6-0. Le rossoblù di Tore Arca restano in vetta insieme al Bologna che ha fatto il colpaccio sul campo della Jesina.

Mancano due giornate al termine della serie C e se la situazione non cambia Torres e Bologna dovranno disputare lo spareggio in campo neutro (Firenze) per la promozione in serie B.

In terra emiliana la formazione rossoblù ha colpito a metà del primo tempo con l'uno-due straniero firmato dalla portoghese Adriana Gomes (25') e dalla maltese Martina Borg (28').

Nella ripresa gara in discesa: Gomes ha firmato la tripletta personale che consente alla portoghese di ipotecare il titolo di capocannoniere, con 25 reti. Gli altri gol sono stati firmati da Lombardo e Bassano.

Sconfitte invece le altre sarde. Nel girone A il Caprera ha perso 3-1 sul campo dell'Ivrea, rete della bandiera segnata da Diaz.

Nel gruppo B l'Atletico Oristano ha lottato sul terreno della Triestina ma è stata sconfitta 2-1. Di Cocco la rete delle isolane.

© Riproduzione riservata