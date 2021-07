È la Paulese, che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Promozione regionale, la grande protagonista del mercato calcistico delle squadre del Centro Sardegna. È ufficiale, infatti, il nome del nuovo allenatore. È quello di Cristian Lai, che succede a Massimiliano Pinna. Lai, 45 anni, nella scorsa stagione vice di Antonio Prastaro alla Nuorese e con un passato alla guida di Buddusò e Bittese, ha trovato l’intesa nelle scorse ore con la società di Paulilatino. Con l’allenatore nuorese arriva anche l’ufficialità del nuovo portiere, che sarà Filippo Ruggiu, classe ’95, anche lui ex Nuorese. Novità anche sul fronte societario, con Filippo Urgu che torna ad essere il presidente prendendo il posto di Peppe Putzolu, che rimarrà, comunque, all'interno della società come dirigente.

In Prima Categoria, l’Oristanese comunica il nome del mister che prenderà il posto di Federico Trudu, accordatosi nelle scorse ore con l'Arborea, alla guida della Prima Squadra. Sarà Roberto Sau, in uscita dall’Atletico San Marco Cabras, compagine che ha guidato nelle ultime tre stagioni, ottenendo, tra l’altro, anche una promozione dalla Seconda alla Prima. Per Sau è un ritorno: aveva già indossato la maglia biancorossa nelle vesti di giocatore.

Oltre ai volti nuovi, arrivano anche alcune conferme da altre panchine di Prima Categoria. Il Macomer si tiene stretto Gavino Arca come guida tecnica della Prima Squadra. Stesso discorso in casa Freccia Parte Montis Mogoro, con Giancarlo Boi che rimarrà l’allenatore della compagine della Marmilla per la terza stagione di fila, e per il Ruinas 81, con Franco Zucca che siederà ancora sulla panchina della compagine biancorossa dopo il positivo avvio della scorsa annata.

Infine, la Francesco Bellu Terralba continuerà il rapporto con l’allenatore Alessandro Deplano anche per il prossimo anno sportivo.

© Riproduzione riservata