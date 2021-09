La Ferrini rifila un poker all’Ossese e vola in testa alla classifica di Eccellenza. Domenica scorsa i cagliaritani avevano espugnato il Frogheri di Nuoro. Un momento davvero magico per la squadra di Sebastiano pinna sicuramente fra le più forte del torneo. Come dimostrato da questi primi risultati. L’Ossese resta a quota uno.

Padroni di casa sono subito passati in vantaggio con D’Agostino. Al 27’ il pari firmato da Gueli.

Nella ripresa, al 14’ e 19’ a segno Camba. In mezzo l’espulsione di Dettori. Al 31’ la quarta rete di Matteo Argiolas.

© Riproduzione riservata